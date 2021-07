Rassegna stampa. Toledo e Vaccaro nuovi rinforzi per il Città di Caltanissetta

E’ un Città di Caltanissetta che, in vista della prossima stagione in Promozione, si sta muovendo in entrata per rinforzare al meglio l’organico. La società del presidente Sergio Iacona ha messo a segno due ottimi colpi. Si tratta di un difensore e di un attaccante, entrambi agrigentini. Il difensore è Giovanni Toledo (a sinistra nella foto), terzino destro, under molto quotato, cresciuto nel settore giovanile del Santa Sofia Licata, per poi fare esperienze nelle giovanili di Akragas e Sancataldese. Vanta anche un’esperienza in Eccellenza con la maglia della Pro Favara nella stagione 2019/20. Insomma, un classe 2001 che potrà rappresentare un valore aggiunto sia per la difesa che per la dotazione di under della squadra.

Il secondo acquisto è quello di Totò Vaccaro (a destra nella foto), attaccante classe ’92. Un giocatore in questo caso molto esperto, quello che il ds Andrea Di Carlo ed il direttore generale Antonio Emma hanno scelto per rinforzare il reparto offensivo della squadra. L’attaccante favarese è cresciuto nelle giovanili del Favara debuttando poi in Eccellenza sempre con la Pro Favara. Per lui esperienze importanti anche nelle fila di Aragona, Casteltermini, Kamarat, Sciacca e Raffadali tra Eccellenza e Promozione. Si tratta di un giocatore di sostanza che opera come esterno, ma la cui duttilità tecnica gli consente di svariare su tutto il fronte d’attacco.

«Sono felice per questa mia scelta – ha sottolineato Vaccaro – il Città di Caltanissetta è una piazza importante, una società ambiziosa; spero di dare il mio contributo alla causa a suon di gol decisivi». Un elemento ritenuto ideale per dare ulteriore peso specifico al reparto offensivo di un Città di Caltanissetta che si avvarrà anche del contributo sotto porta di elementi giovani ma già decisivi come i già riconfermati attaccanti nisseni Ernesto Sammartino e Mattia Alù per alzare l’asticella in termini di gol. Finora, per quanto riguarda il mercato in entrata, il Città di Caltanissetta ha preso l’attaccante Leandro Cimino e il difensore Gianfilippo Pulci. Riconfermati, invece, Matias Ferraro, Ernesto Sammartino, Davide Di Marco, Moustapha Sane, Matteo Messina, Calogero Cordaro, Luca Volo, Marco Ammendola e Salvatore Chiment