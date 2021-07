Rassegna stampa. Commerciante sancataldese accusato di abusi contro 4 ragazze

SAN CATALDO. Sarà il processo, che comincerà a metà settembre, a stabilire se un commerciante di 50 anni di San Cataldo sia o meno responsabile di avere abusato di quattro ragazze di San Cataldo. La gup Alessandra Maira ha infatti disposto il rinvio a giudizio dell’uomo, che era stato arrestato nel novembre scorso dai carabinieri, accogliendo la richiesta avanzata dal pm Stefano Strino. Richiesta alla quale si sono associati i legali di parte civile delle giovani e delle loro famiglie, gli avvocati Monia Giambarresi e Cristian Morgana.

L’avvocato difensore Davide Schillaci aveva invece chiesto il proscioglimento. Secondo quanto emerso dalle indagini dell’Arma il cinquantenne (del quale non possiamo pubblicare il nome per tutelare le vittime, alcune delle quali minorenni all’epoca dei fatti) approfittava del fatto di essere il titolare e voleva che le sue dipendenti assecondassero i suoi desideri sessuali.

L’imputato – sempre secondo l’accusa – non aveva avuto remore ad allungare le mani sulle sue dipendenti, facendo apprezzamenti pesanti e arrivando anche ad invitare a casa sua una di loro per abusarne sessualmente. Due delle ragazze si erano anche licenziate pur di non incontrare colui che vedevano ormai come un aguzzino. Stando alle carte dell’inchiesta in uno dei casi, dopo avere ricevuto il secco rifiuto da una delle giovani, aveva deciso di invitarla a casa sua per scusarsi e far si che si mettesse una pietra sopra all’accaduto.

Ma in realtà si trattava, secondo quanto accertato dai militari dell’Arma, di uno stratagemma per tornare alla carica, tanto da riuscire ad abusare completamente della giovane che non era riuscita a sottrarsi alla violenza. Gli episodi coprono un arco di tempo che va dall’aprile del 2017 al ferragosto dello scorso anno. Le ragazze hanno comunque trovato la forza di raccontare quanto era loro accaduto, sebbene non sia stato facile. Una delle vittime era riuscita a dire tutto al proprio ragazzo solo diverso tempo dopo l’accaduto e proprio il giovane aveva poi deciso di presentare denuncia, portando così gli investigatori ad indagare ad ampio raggio per individuare tutte le vittime delle violenze. Adesso è l’ora del dibattimento.