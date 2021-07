Nasce la Netflix nissena: ecco Caltanissetta tv, intrattenimento e serie originali girate in città

Con il format “4 Chiacchiere in Pizzeria”, ambientato presso lo storica “Pizzeria Al Rustico” di Via Tenente Lilly Bennardo a Caltanissetta, iniziano le trasmissioni di Caltanissetta TV, una televisione OTT (over-the-top) che non ha frequenze sul digitale terrestre e che è raggiungibile solo ed esclusivamente tramite web e social, così come avviene per Netflix o per Amazon Prime Video.

«Già abbiamo registrato diversi episodi: chiacchieriamo con l’ospite mentre impastiamo e farciamo le pizze che poi gustiamo e valutiamo», afferma l’editore Michele Mendola, «la prima puntata è stata registrata con Agnese Salamanca, giovane imprenditrice nissena, titolare del Koala Agricamping; poi con Luca Miccichè, presidente della Pro Loco; con Cristina Gangi, cantante ed influencer; con Arialdo Giammusso, presidente della squadra di calcio Nissa FC. Recentemente abbiamo avuto ospite anche Viviana Vizzini (in foto), nostra concittadina e titolare della fascia di Miss Universo Italia, intervistata proprio al suo rientro in città dal recente Festival di Cannes. La regia di tutti gli episodi è affidata ad Angelo Gueli».

Nei prossimi giorni sono previste le registrazioni di nuove puntate di questa prima stagione di “4 Chiacchiere in Pizzeria” e sono in cantiere anche altre serie e format originali, ambientati ovviamente tutti a Caltanissetta.

L’editore Michele Mendola ha sempre avuto una predilezione per la comunicazione video sui social, infatti pubblicizza in questo modo l’altra sua attività, il punto vendita di alimenti senza glutine “Celiachia Facile” di Via Federico De Roberto, arrivando addirittura ad ottenere, qualche tempo fa, oltre mezzo milione di visualizzazioni TikTok per un divertente video girato proprio nel suo negozio.

«Il modello di business che ho deciso di adottare per questa nuova iniziativa sul web si ispira a quello del noto servizio musicale Spotify: la quasi totalità del ricavato proveniente dagli abbonamenti mensili, che sono flessibili in quanto ci si può cancellare in qualsiasi momento, verrà infatti reinvestita per creare nuovi contenuti e nuove serie originali sempre più accattivanti, al fine di migliorare continuamente il progetto». Per fruire delle serie TV locali è sufficiente collegarsi al sito web www.caltanissetta.tv ed effettuare la registrazione.