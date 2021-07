Milan, prima amichevole stagionale: buona prestazione del nisseno Enrico Di Gesù

Sudore, fatica ed impegno hanno segnato i primi giorni di preparazione nel Milan, a Milanello, del talentuoso nisseno Enrico di Gesù. La compagine rossonera aveva dato il via all’inizio della stagione agonistica l’8 luglio e venerdì 17, c’è stata la prima amichevole stagionale archiviata con un largo successo: a Milanello, sul campo ribassato, i rossoneri hanno superato 6-0 la Pro Sesto.

Di Gesù, in questi ardui giorni di doppi allenamenti quotidiani, ha confermato oltre le innate doti fisiche ed atletiche anche quelle di ‘mindset’ professionale e performante: mister Pioli ha dunque deciso di schierarlo, nel secondo tempo, sin dall’inizio. Convincente la prestazione del giovane nisseno classe 2002.

La partita è stata condotta con buon ritmo dai rossoneri che hanno realizzato tre reti nel primo tempo e tre nella ripresa. In gol Bennacer, Leão, Castillejo, Pobega e Kerkez con una doppietta negli ultimi minuti di gioco.

Tante buone indicazioni sono giunte dal campo, sia di squadra che da parte dei singoli. Si è vista molta intensità e soprattutto meccanismi di gioco già oliati, concetto non scontato alla prima uscita dell’anno. Dopo questo test, al termine dei primi dieci giorni di ritiro, i rossoneri usufruiscono per domenica 18 luglio di un giorno di riposo per ritrovarsi lunedì a pranzo a Milanello, pronti a riprendere la preparazione.

IL TABELLINO MILAN – PRO SESTO 6-0

MILAN PRIMO TEMPO (4-2-3-1): Tătăruşanu; Gabbia, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Bennacer; Castillejo, Maldini, Krunić; Leão.

MILAN SECONDO TEMPO (4-2-3-1): Plizzari; Conti, Stanga, Caldara, Kerkez; Di Gesù (23’st Robotti), Pobega; Roback, Capone, Hauge; Colombo. All.: Pioli.

PRO SESTO PRIMO TEMPO (4-2-3-1): Del Frate; Giubilato, Caverzasi, Marzupio, Maldini; Gattoni, Marchesi; Motta, Gualdi, Scapuzzi; Capogna.

PRO SESTO SECONDO TEMPO (4-4-1-1): Serra (22’st Fasolini); Carnevale, Costante, Caverzasi (22’st Marzupio), Della Giovanna; Ferrero, Kone, Beltramini, Gianelli; Scapuzzi (22’st Motta); Grandi. A disp.: Pecorini, Buongiorno, Parrinello. All.: A. Filippini.

Arbitro: Di Graci

Gol: 19′ Bennacer (M), 22′ Leão (M), 38′ Castillejo (M), 30’st Pobega (M), 43’st Kerkez (M), 45’st Kerkez (M).

(Foto by acmilan.com)