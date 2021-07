Massimo Midiri nuovo rettore dell’Università di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Massimo Midiri sarà il prossimo rettore dell’Università degli Studi di Palermo. Si sono svolte oggi le votazioni per l’elezione del Rettore per il sessennio accademico 2021/2022 – 2026/2027.

Ha votato l’84,42% degli aventi diritto (3441 su 4076).

I voti risultanti, tenuto conto della ponderazione del voto del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e dei rappresentanti degli studenti, sono 2002,25.

Massimo Midiri, docente di Diagnostica per immagini e radioterapia, è stato eletto Rettore al primo turno di votazioni con 1463,17 preferenze pari al 73%.