Manifestazioni in tutta Italia contro la “dittatura del green pass”: in Sicilia a Palermo e Catania

Una lunga lista di manifestazioni previste per sabato 24 luglio alle 17.30 in molte città d’Italia “contro la dittatura” del Green pass e delle restrizioni anti Covid. E’ quella che circola su social e chat in queste ore. Le manifestazioni, tutte alle 17.30, dovrebbero essere a Roma, Genova, Firenze, Torino, Milano, Napoli, Bologna, Padova, Cagliari, Bergamo, Catania, Palermo, Reggio Emilia, Biella, Parma, Pescara, Varese, Ostia, Pordenone, Ravenna, Forlì, Lodi e Como.

World Wide Rally Demonstration, associazione internazionale promotrice di diverse proteste in questi mesi, precisa, sempre in alcuni dei gruppi, con un comunicato ufficiale, che la lista di manifestazioni non ha nulla a che fare con loro. Il gruppo, infatti, vorrebbe convogliare tutti i manifestanti in un unico luogo, cioè a Ostia, in viale del Mediterraneo 85, dalle 15, in modo da non disperdere le forze e organizzare una unica grande protesta nazionale.