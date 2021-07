Djokovic vince a Wimbledon, Berrettini ko in 4 set

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic vince la 134esima edizione del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, disputata sui campi in erba dell’All England Club di Londra. In finale, il tennista serbo, numero uno del mondo e del seeding, ha sconfitto l’azzurro Matteo Berrettini, 9 del ranking internazionale, in quattro set col punteggio di 6-7 (4) 6-4 6-4 6-3, dopo tre ore e 24 minuti di gioco. Il 25enne romano, primo italiano nella storia a raggiungere la sfida decisiva per il titolo sui prestigiosi prati della capitale inglese, ha lottato per lunghi tratti alla pari con Djokovic, giunto alla 30esima finale a livello di Major della carriera. Il serbo ha eguagliato Rafael Nadal e Roger Federer a quota 20 successi nei 4 tornei più importanti del circuito. “E’ stata più di una battaglia, congratulazioni Matteo. Non è bello perdere in finale ma sono sicuro che hai una grande carriera davanti a te. Hai un tennis incredibile e potente” le parole del numero uno del mondo.

“E’ stata una finale bellissima, spero solo che non sia l’ultima della mia carriera. Faccio i miei complimenti a Novak e a tutto il suo staff. Ringrazio la mia famiglia, il mio team e i miei amici. E’ stato un lungo viaggio: per me non è una fine ma un inizio. Continuerò a provarci”, ha detto Berrettini, nel corso della premiazione.

(ITALPRESS).