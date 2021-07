Covid: sos Delta, Gb accelera vaccini e frena su mascherine

Il governo britannico di Boris Johnson frena un pochino sui termini dell’uscita dalle ultime restrizioni del lockdown annunciate per il 19 luglio e destinate a essere formalizzate domani malgrado il rimbalzo di contagi alimentati dalla varianteDelta (ex indiana) del Covid. L’alleggerimento resta confermato, ha detto oggi in un’intervista televisiva Nadhim Zahawi, viceministro nominato ad hoc mesi fa per sovrintendere alla campagna vaccinale da record promossa nel Regno Unito; ma sull’uso nei luoghi pubblici al chiuso delle mascherine sara’ revocato solo l’obbligo legale imposto finora “per diktat governativo”. Le future linee guida, ha puntualizzato Zahawi, “saranno molto chiare su alcune cose, come sulla raccomandazione di usare le mascherine da parte nella gente nei luoghi affollati o sui mezzi di trasporti”. Solo che questa indicazione diverra’ materia soggetta alla “responsabilita’ personale e aziendale”. Quanto ai vaccini, che diversi esperti interpellati oggi hanno confermato essere stati in grado se non altro di “indebolire significativamente” il legame fra i nuovi contagi Delta da un lato e l’incremento dei ricoveri in ospedale e soprattutto dei morti dall’altro, il governo Tory – scrive il Sunday Times – si propone intanto di dare un’ulteriore accelerata in un Paese che al momento conta oltre 80,3 milioni di dosi somministrate. Con la prevista riduzione dell’intervallo fra prima dose e richiamo a 4 settimane, in modo da rendere piu’ spedita l’immunizzazione delle fasce d’eta’ piu’ giovani coinvolte per ultime nella campagna