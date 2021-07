Covid: Salvini si è vaccinato a Milano

Matteo Salvini si e’ vaccinato contro il Covid a Milano. Il segretario leghista si e’ sottoposto alla somministrazione della prima dose di vaccino, stando a quanto apprende l’AGI da fonti qualificate. Salvini aveva rinviato il primo appuntamento con la vaccinazione fissato il 28 giugno per testimoniare nell’udienza del processo per diffamazione che lo vede come parte civile contro Carlo De Benedetti, ex editore del gruppo L’Espresso.

A maggio del 2018 l’ingegnere parlo’ del capo della Lega al Festival della tv e dei nuovi media a Dogliani rispondendo alle domande di Lilli Gruber: disse che “era il peggio” e lo defini’ “antisemita e xenofobo”.