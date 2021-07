Capitale cultura, Siracusa tra le 24 candidate nel 2024

SIRACUSA (ITALPRESS) – Sono 24 le città italiane che hanno presentato la manifestazione d’interesse al Ministero della Cultura per partecipare al titolo di “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2024. Quasi identica distribuzione geografica tra le diverse zone del Paese con 7 città al centro, 7 al nord e 10 tra sud ed isole. Siracusa sarà l’unico Capoluogo di Provincia siciliano a partecipare. “Si tratta di una precisa scelta di valorizzazione del nostro Patrimonio culturale – hanno detto il sindaco Francesco Italia e l’assessore alla Cultura e al Patrimonio Unesco Fabio Granata, – unico e già inserito nella W.H.l. Unesco. Adesso coinvolgeremo l’intera Città in un progetto inclusivo che avrà il suo punto di forza nel meraviglioso esempio di stratificazione storica e culturale che rappresentiamo, dal 734 avanti cristo ad oggi. Un progetto che saprà raccontare ciò che Siracusa di grande rappresenta”. Il primo cittadino e l’assessore hanno sottoscritto la ‘Manifestazione d’interessè indirizzata al ministero per i Beni e le Attività culturali e che dovrà essere integrata con un dossier sulla importanza storica e culturale della Città. “Coinvolgeremo i cittadini – hanno aggiunto – le Associazioni e le principali Istituzioni della Città per un traguardo ambizioso ma non velleitario”.

(ITALPRESS).