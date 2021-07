Aveva contratto variante Delta Covid, morta 11enne ricoverata a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Non ce l’ha fatta la bambina di 11 anni ricoverata all’ospedale dei bambini “Di Cristina” di Palermo che nelle scorse settimane aveva contratto la variante Delta del Coronavirus: è morta, oggi intorno alle 13, per diverse complicazioni, nel reparto di terapia intensiva Covid della struttura palermitana. La notizia è stata confermata dalla stessa Direzione Sanitaria. La piccola paziente che soffriva di una malattia metabolica rara era stata contagiata dalla sorella maggiore rientrata da un viaggio in Spagna. Anche i genitori, non vaccinati, sono risultati positivi.

