Lions Club Caltanissetta dei Castelli: week-end ricco di iniziative

Sabato 12 giugno, alle ore 12.00 una rappresentanza del Lions Club Caltanissetta dei Castelli guidata dalla Presidente Mariella La Barbera, consegnerà dispenser igienizzante alla Pro Loco di Caltanissetta, che le utilizzerà una all’ingresso della Galleria Civica d’Arte – Museo Tripisciano ed una all’ingresso dell’infopoint di palazzo del Carmine.

La consegna doveva avvenire a novembre scorso alla presenza annunciata del Governatore Mariella Sciammetta .Ad attendere la rappresentanza del Lions Club Caltanissetta dei Castelli sarà il neo presidente della Pro Loco, Luca Miccichè, ed una rappresentanza del consiglio direttivo.

Sempre oggi, dalle 16 alle 20, e domani dalle 10 alle 13, il Lions Club Caltanissetta dei Castelli sarà impegnato a Caltanissetta e San Cataldo in una raccolta di beneficenza a favore della Lions Club International Foundation. A Caltanissetta sarà allestito un banchetto davanti il bar Black & White in via Borremans 21, mentre a San Cataldo nel sagrato della Parrocchia Sant’Alberto Magno. A quanti vorranno effettuare una piccola donazione sarà donato un gadget fatto realizzato appositamente dal Club