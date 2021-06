Covid: giovane di Agrigento con variante Delta, è asintomatica

Una ragazza di AGRIGENTO, arrivata dieci giorni fa in aereo dalla Gran Bretagna, e’ risultata positiva alla variante Delta del Coronavirus. La giovane, in isolamento domiciliare, e’ asintomatica. Dal tracciamento dei contatti avviato dall’Asp – secondo i protocolli anti-Covid-19 – i suoi contatti stretti sono risultati negativi. Si tratta del primo caso di variante Delta isolato in Sicilia.

Nei giorni scorsi altri dieci casi di varianti Delta erano stati riscontrati su migranti bengalesi sbarcati a Lampedusa, ma isolati a bordo della nave per la quarantena e che quindi non hanno avuto contati all’esterno. Per loro continua l’isolamento a bordo.