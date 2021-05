Caltanissetta Protagonista: decoro e verde pubblico? In città c’è tanto degrado

I consiglieri comunali del Gruppo consiliare di Caltanissetta Protagonista Giovanna Mulè, Salvatore Petrantoni e Michele Giarratana tornano a parlare di verde pubblico in città.

I consiglieri hanno sottolineato come durante la campagna elettorale il tema del verde pubblico è stato presentato come bisognoso di un “reale cambiamento”. Decoro, verde pubblico e pulizia dovevano diventare oggetto di grande attenzione. Un aspetto, però, che sottolineano essere stato trascurato.

“Già da mesi Caltanissetta Protagonista, attraverso interrogazioni, documentazioni fotografiche, comunicati stampa, etc. denuncia uno stato assurdo di degrado del verde pubblico e dell’intero decoro cittadino e nessun intervento complessivo e comunque programmato risulta essere stato effettuato”.

La situazione di degrado, secondo Mulè, Petrantoni e Girarratana è “ormai fuori controllo in ogni parte della città e ci corre l’obbligo di indicare soltanto come esempio, e non certo in modo esaustivo, le zone in stato di completo abbandono della città che meritano non soltanto interventi di pulizia approfondita ma anche di taglio di rami e scerbatura: Viale della Regione (Stadio Palmintelli e piazza Falcone- Borsellino), Viale Sicilia, Via Costa,Via Leone XIII, Via D’Acquisto, Via Angeli, Cimitero, Via Xiboli, zona Via Rochester, quartiere Santa Barbara e tante altre ancora”.

Ad aggravare la situazione è l’arrivo prossimo della stagione estiva che può presentare gravi problemi sotto il profilo igienico sanitario e di sicuri incendi più o meno dolosi e, pertanto, i consiglieri chiedono all’amministrazione pubblica quali tipi di intervento ha in programmazione e quali risorse finanziarie intende destinare non soltanto in questo bilancio per il mantenimento del verde, della scerba tura e della pulizia in generale della città aggiungendo, a conclusione, “come mai non è intervenuto negli ultimi due anni sebbene, in risposta alla nostra interrogazione si sia impegnato al mantenimento del decoro urbano”.