Caltanissetta, PedaliAMO: mobilità sostenibile per promuovere lo sviluppo economico

Gli assessori Grazia Giammusso e Marcello Frangiamone annunciano la costituzione di un partenariato gratuito per progetti legati alla mobilità sostenibile.

Il progetto, collegato alla delibera della Giunta Comunale N. 38 del 03/05/2021 è stato realizzato tra Comune e Centro di Educazione Ambientale Alexander Von Humboldt ONLUS di Enna nella qualità di soggetto responsabile che avrà il ruolo di Capofila e due circoli territoriali di Legambiente Caltanissetta e Legambiente rei – Enna, della cooperativa Ethnos con sede in San Cataldo, della cooperativa Ermes di Enna.

Con il progetto, “PedaliAMO” hanno spiegato gli assessori Frangiamone e Giammusso:

-si realizzeranno opzioni di trasporto che permetteranno alle fasce della popolazione più fragili e vulnerabili di accedere ai nodi territoriali, con particolare riferimento ai servizi essenziali anche con una rete di distribuzione dei servizi su mezzi a pedalata assistita;

-Si svilupperanno strumenti e metodi in grado di misurare i benefici ambientali, economici e sociali per il singolo cittadino come ad esempio il risparmio economico, riduzione sedentarietà e per la comunità di riferimento che va dalla riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, alle riduzioni delle emissioni di gas serra, al minor consumo di energia;

-Si promuoveranno percorsi di educazione e sensibilizzazione sulle tematiche della mobilità sostenibile ed eventualmente del mobility management.

“Grazie alle tecnologie digitali – ha spiegato l’assessora Giammusso – migliorerà la fruizione del servizio attivato a garantire l’accesso ad un’offerta di mobilità che sia capace di integrare i diversi servizi presenti sul territorio di riferimento.

Il nostro obiettivo è generare economia ed abbattere il fenomeno della povertà sul nostro territorio e nella nostra città.

Caltanissetta è la nostra città e vuole rialzarsi. È proprio tramite una strategia di sviluppo economico e sociale che vogliamo raggiungere questo scopo.

Crediamo da sempre nella cooperazione sinergica e costante di tutti gli attori in causa istituzioni, operatori economici, stakeholders, fino singoli cittadini.

Agire attraverso strategie di sviluppo economico locale per promuovere una crescita economica sostenibile adeguata alle condizioni e alle risorse locali, creare fonti di reddito e di occupazione per tutte le fasce della popolazione e rafforzare il buongoverno a livello locale sono per noi priorità.

Iniziative basate su progetti come questo possono servire da punti di partenza per la formulazione di una strategia di sviluppo generale.

Siamo consapevoli – ha concluso – che sviluppo economico locale vuol dire vedere Stato, economia e società civile perseguire insieme lo stesso obiettivo: vedere rinascere Caltanissetta”.

“Non è scontato che la tutela delle fasce sociali più deboli sia sempre accompagnata dalla tutela del territorio – ha spiegato l’assessore Marcello Frangiamone – il progetto “PedaliAMO” è davvero valido perchè riesce a sintetizzare le due esigenze ponendosi come obiettivo quello di realizzare servizi alle fasce della popolazione più fragili e vulnerabili mediante mezzi di distribuzione ad impatto zero per essere vicini ai più deboli ed all’ambiente”.