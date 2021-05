Caltanissetta, il sostegno di Aiello e Pagano: “L’esperienza di Giammusso rafforzerà la Lega”

Continua la riorganizzazione della Lega in Provincia di Caltanissetta, dopo la nomina dei Coordinatori cittadini di Gela (Emanuele Alabiso), San Cataldo (Giuseppe Torregrossa) e Mazzarino (Salvatore Bonaffini), con la condivisione del Segretario regionale, On. Nino Minardo, è stata ufficializzata la nomina del Coordinatore cittadino di Caltanissetta: l’imprenditore Arialdo Giammusso.

“La Lega continua a strutturarsi in tutti i Comuni della Provincia di Caltanissetta e dopo lo stop imposto dal covid sabato ritorneremo per strada ad incontrare la gente” – lo dichiara il Coordinatore provinciale, Oscar Aiello, che aggiunge: “Ringrazio la Dott.ssa Patrizia Battello per il lavoro svolto in questi anni a servizio della Lega e per aver concordato di passare il testimone ad Arialdo Giammusso, che con la sua esperienza contribuirà a rafforzare il partito di Matteo Salvini nel Capoluogo nisseno. Auguro al neo Coordinatore Giammusso e ai suoi amici neo leghisti buon lavoro”.

“Arialdo Giammusso rappresenta il militante ideale che tutti vorrebbero avere in squadra. Abnegazione, fedeltà alla causa e altruismo ne fanno un campione che tutti vorrebbero avere per vincere lo scudetto. Sapere che da oggi in avanti, oltre alla sua azienda e alla Nissa, guiderà anche la Lega Salvini premier di Caltanissetta, ci riempie di orgoglio e di sicurezza sul risultato eclatante che il nostro partito raggiungerà nel capoluogo”. Lo dichiara Alessandro Pagano, vice capo gruppo della lega alla camera dei deputati.