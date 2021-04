Giuseppe Provenzano eletto vice segretario nazionale Pd.

L’Assemblea nazionale del Partito Democratico ha eletto l’ex ministro per il Sud Giuseppe Provenzano Vicesegretario del partito insieme a Irene Tinagli.

Nativo di San Cataldo, ma di Milena dove ha vissuto per tanti anni prima di trasferirsi per motivi di studio e lavoro, Giuseppe Provenzano è stato Ministro per il Sud sotto il governo Conte.

Giuseppe Provenzano ha ringraziato il segretario nazionale Enrico Letta e tutti i membri dell’Assemblea nazionale per la fiducia. “Una fiducia fin troppo ampia – sono state le sue prime parole da vicesegretario – con un solo voto contrario. E giuro che non sono io”.