Di Paola (M5S): “Da Mancuso polemica sterile verso il sindaco Gambino. Gli unici indennizzi sono targati M5S, mentre la Regione latita”.

“Spiace constatare come alcuni rappresentanti della maggioranza che sostengono Musumeci non perdano occasione per fare polemica sterile sulla pelle dei nisseni. L’attacco dell’onorevole Mancuso ad indirizzo del sindaco Gambino è assolutamente strumentale. Basti pensare che il pasticcio sui contagi, sul tracciamento e la gestione della pandemia in Sicilia è totalmente imputabile alla giunta regionale e lo scandalo che ha travolto il suo assessore costretto alle dimissioni per la pessima figura, ne sono la triste dimostrazione”.

A dichiararlo è il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola che risponde in questi termini al deputato Michele Mancuso. “Alimentare polemiche in un clima già teso che ha visto Gambino bersaglio di minacce solo due giorni fa – sottolinea Di Paola – è da irresponsabili creare capri espiatori che non hanno competenza alcuna.

Inoltre da che pulpito viene la predica, considerando che le imprese nissene e siciliane non hanno visto un solo centesimo di ristoro da parte del governo Musumeci che Mancuso sostiene. Noi siamo assolutamente solidali con le famiglie e le imprese, ma a parte le chiacchiere servono i fatti e fino ad oggi gli unici sostegni arrivati alle categorie danneggiate, sono targate Movimento 5 Stelle tramite il governo nazionale” – conclude Di Paola.