Covid, ministro Speranza: “Riaperture graduali ma serve prudenza”

“Oggi possiamo disegnare con cautela un percorso graduale che dia un segnale di ripresa al paese, gia’ dal 26 aprile. Un messaggio di fiducia” da vivere pero’ “con la massima cautela e attenzione, e’ ancora piu’ importante con le aperture ricordare le norme fondamentali di prudenza”.

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi. “Due sono i fattori fondamentali che nelle ultime settimane ci hanno consentito di vedere una piegatura della curva – ha spiegato Speranza – anzitutto le misure adottate nelle ultime settimane, con una parte significativa del Paese in area rossa e l’area gialla sospesa. Ora abbiamo un Rt a 0,85, e per la prossima settimana e’ previsto sotto lo 0,8, un’incidenza a 182 e una tendenza di gran parte delle Regioni a un miglioramento del quadro epidemiologico.

A questo si aggiunge l’aumento significativo delle dosi di vaccino somministrato: quasi l’80% degli over 80 hanno avuto la prima dose, e gia’ nelle prossime settimane arriveremo a un livello molto alto di richiamati”.