San Cataldo. Visita dell’on. Dedalo Pignatone (M5S) al primo cantiere Superbonus 100% in Città.

SAN CATALDO. “È con immenso piacere che questa mattina ho visitato il primo cantiere Superbonus 100% a San Cataldo, presso il Condominio Butera Residence di via Gabara. Parte, dunque, la tanto attesa riqualificazione anche nella nostra cittadina, come grande opportunità di ripresa e sviluppo per le piccole e medie imprese del territorio. Il Superbonus crea realmente lavoro, una linfa per l’intero Paese. Come mi è stato confermato dalle stesse imprese, in diversi cantieri visitati ad oggi in provincia di Caltanissetta: in assenza di questa norma, di fatto i lavori non sarebbero partiti.

Lavori che oltre ad impiegare manodopera e maestranze locali, coinvolgerà anche aziende del territorio per le forniture e la stessa produzione di materiali e servizi. È esattamente questo il compito della politica, quella sana, che non chiede curricula elargendo false promesse, ma più concretamente si impegna per creare occasioni di sviluppo del territorio e quindi di lavoro. Avevamo questo in mente con il Movimento 5 Stelle quando abbiamo lavorato incessantemente alla norma che mette in campo il Superbonus”. Così il deputato alla Camera M5S Dedalo Pignatone.

“Una rivoluzione per i condomìni – conclude il parlamentare Cinquestelle – che potranno così godere di migliori standard di sicurezza e al contempo di un incremento della qualità del soggiorno all’interno delle proprie abitazioni, senza dimenticare il deciso abbattimento dei costi energetici di gestione e un incremento del valore commerciale delle singole proprietà”.