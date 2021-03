San Cataldo. Promossa petizione contro decisione di creare posteggi a pagamento nel centro cittadino.

SAN CATALDO. Petizione contro la decisione di creare posteggi a pagamento a San Cataldo. E’ quella promossa in queste ultime ore su Change.Org per dire no alla decisione della Commissione di dare vita ai parcheggi a pagamento. “In un momento di crisi economica e sociale – si legge nel testo della raccolta firme – appare totalmente ingiustificabile e fuori da ogni razionalità la creazione dei posteggi a pagamento nelle vie principali di San Cataldo. Chiediamo ai commissari l’immediata revoca di tale decisione che causerà notevoli disagi economici a famiglie ed esercizi commerciali. Non è il momento di ‘fare cassa’ ma è quello della solidarietà, dove il cittadino possa avvertire la vicinanza delle istituzioni. Invece è sempre la solita storia: alle istituzioni non importa nulla delle sorti delle persone”.