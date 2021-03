Pallavolo. Sconfitta esterna per l’Albaverde a Palermo contro il Caffè Trinca.

Al termine di un sottogirone di ferro, l’Albaverde, ultima arrivata in B2 e con un roster costruito in extremis, matricola delle matricole, ha sempre fatto punti con quattro su cinque delle formazioni del girone vincendo una gara con tre di esse (Marsala, Comiso e Palermo) e facendo un punto dopo due match combattutissimi con il S. Stefano ora terzo in classifica. Solo il Terrasini è stato irraggiungibile.

Partendo da questo presupposto la gara di Palermo con il Caffè Trinca, se vinta, poteva portare ad un piazzamento di classifica prestigioso con la qualificazione ai play off, ma così non è stato per una serie di motivazioni di varia natura che si sono sommate determinando un risultato comunque giusto e meritato per le padrone di casa.

Il punteggio di 3 a 1 a favore di Campagna e C. ha mostrato il volto di due sestetti con stati di salute opposti.

Da un lato le palermitane, toniche fisicamente, che hanno recuperato rispetto alla gara di andata Aurora Vescovo (per lei 19 punti) e, grazie alla regia di Alessia Ferro (migliore in campo) hanno vinto lo scontro a distanza con le schiacciatrici nissene (top scorer Sara Gervasi con 23 punti) nonostante le percentuali della ricezione siano state peggiori di quelle delle ospiti ma grazie anche ad un muro di qualità superiore.

Dall’altra parte della rete l’Albaverde ha schierato Lorena Tilaro e Valeria La Mattina con problemi msucolari di vario tipo, Alessandra Erba vittima di una intossicazione intestinale manifestatasi durante il viaggio e nonostante tutto l’ultima ad arrendersi, Francesca Cusumano dal terzo set in poi costretta in panchina per un problema al polpaccio e con la sola Tania Marino in linea come rendimento positivo con la gara vinta sabato scorso con il Marsala.

A questo bisogna aggiungere il calo di forma (e forse anche di tensione emotiva) di alcune titolari, alcune per ruolo insostituibili per mancanza di alternative, senza peraltro potendo nulla rimproverare a Stefania Ciancio, Gabriella Milazzo e soprattutto Diana Ferraloro (alle prese con due ruoli diversi nell’arco della stessa gara) che, quando sono state chiamate in causa dalla panchina, hanno fatto il proprio dovere.

Con queste basi il portare la gara al quarto set perdendo il primo parziale ai vantaggi, dopo essere stati avanti 22/23 e poi avere annullato quattro set ball alle avversarie, e aver vinto il terzo (24/26) dopo avere neutralizzato due match ball, forse è stato il massimo che l’Albaverde di sabato avrebbe potuto ottenere, considerato anche che sul piano della reattività la formazione nissena nel quarto set è praticamente crollata.

Va in archivio quindi la prima fase del campionato in attesa dell’ufficializzazione da parte della Federazione nazionale della formula dei play off necessari per definire le promosse in B1 da cui Erba e compagne saranno tagliate fuori avendo fallito l’obiettivo del quarto posto nel sottogirone N2.

Intanto in casa Albaverde è arrivato il momento di una pausa coincidente con le festività pasquali, solo dopo, considerata la certezza del mantenimento del titolo di serie B2, la dirigenza si riunirà per capire come programmare nel migliore dei modi la prossima stagione, sperando che sia più lineare e meno tormentata di quella che va a terminare.

Questo il dettaglio della gara disputata al PalaWinning di Palermo sabato 27 marzo:

Caffè Trinca Palermo – Albaverde 3 – 1 (28/26; 25/21; 24/26; 25/20).

Palermo: Gervasi 23, Campagna (K) 7, Vescovo 19, Palumbo 14, Lo Dico, Miceli C. 12, Ferro 3, Mirasole (L1), Cilibrasi (L2) NE: Pavone, Miceli S.. All. Siino.

Albaverde: Marino 14, Ferraloro 5, Erba (K) 12, Cusumano 4, Angilletta 7, De Araujo Sousa 1, Ciancio 4, Milazzo 1, La Mattina 10, Tilaro (L). All. Scollo – Montagnino F.

Arbitri: Rosa Maria Comunale e Erika Burrascano di Messina