Nissa. Nuovo colpo di mercato con l’attaccante Giorgio Stassi.

La Nissa batte una agguerrita concorrenza e si aggiudica le prestazioni sportive di uno degli attaccanti più forti della categoria. Si tratta di Giorgio Stassi, classe 1995 che in mattinata ha firmato l’accordo alla presenza del patron Arialdo Giammusso e del direttore sportivo Giancarlo Bonsignore. Giorgio non ha certo bisogno di presentazioni.

Ha militato in Eccellenza con Alcamo, Mussomeli, Atletico Campofranco, Sancataldese, Paceco e ultimamente Parmonval in Eccellenza, nonché ancora Paceco e Due Torri in Serie D. Stassi si aggregherà nel pomeriggio alla squadra per svolgere la sua prima seduta di allenamento, agli ordini di mister Bognanni. La società infine annuncia di essere pronta a mettere a segno altri importanti colpi di mercato