Il Gruppo San Cataldo Ripartiamo Insieme pianta un albero in occasione del suo primo anniversario.

SAN CATALDO. Per celebrare al meglio la costituzione, appena un anno fa, del gruppo Facebook San Cataldo Ripartiamo Insieme, Claudio Lipari, assieme a Marco Carletta e Fabio Bonsignore, ha deciso di piantare insieme un albero di Carrubo nel parco Achille Carusi grazie alla preziosa collaborazione di Marco Carletta e Fabio Bonsignore.

Claudio Lipari ha ricordato: “Esattamente un anno fa ho fondato questo gruppo, fin da subito ho ricevuto il supporto dell’Associazione un Gesto per un sorriso Michele Falzone Floriana Lauricella, così oggi, in occasione del primo anniversario, abbiamo deciso di piantare insieme un albero di Carrubo nel parco Achille Carusi grazie alla preziosa collaborazione di Marco Carletta e Fabio Bonsignore”.

“Il progetto “Il Seme di Chico” – ha proseguito Claudio Lipari – mira a sensibilizzare i cittadini a piantare un albero nel proprio territorio, a San Cataldo l’area destinata alla piantumazione di alberi di razze autoctone siciliane è il parco Achille Carusi; ognuno di noi può contribuire in questo progetto meraviglioso, molti genitori stanno sensibilizzando i propri figli piantando un albero e prendendosene cura, un ottimo inizio per insegnare il rispetto per la natura e l’impegno per un progetto benefico anche ai più piccoli”.