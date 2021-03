Deceduto il padre del deputato regionale Mancuso, Forza Italia: “Ci stringiamo al dolore del nostro vice capogruppo”

“La morte di Rosario Mancuso, papà del deputato di Forza Italia all’Ars, Michele Mancuso, ci lascia sgomenti. Infaticabile lavoratore, dedito alla famiglia e disponibile con tutti, è deceduto da qualche ora. Ci stringiamo al dolore dei familiari, in particolar modo al nostro vice capogruppo, consapevoli che il periodo emergenziale in atto, rende tutto anche ancora più difficile. Che la terra gli sia lieve”. Così affermano in una nota i Deputati del gruppo parlamentare di Forza Italia a Palazzo dei Normanni.