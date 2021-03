Covid. Dal 3 aprile locali di cinquecento parrocchie in Sicilia a disposizione per la vaccinazione.

La Regione ha deciso di lanciare una nuova importante sfida per accelerare la campagna vaccinale cercando di coinvolgere nella somministrazione anche strutture non “convenzionali”: dalle parrocchie fino ai lidi balneari nella stagione estiva. Come riportato dall’Ansa, sono complessivamente 500 le parrocchie che hanno già messo a disposizione i propri locali per la somministrazione di vaccini rispondendo ad una specifica richiesta dell’assessore regionale alla Sanita’, Ruggero Razza, a tutte le diocesi dell’isola, in vista delle festività pasquali.

La somministrazione delle dosi prenderà il via il 3 aprile, sabato Santo: “Un atto di fede e di speranza” lo definisce il presidente della Regione Musumeci che aggiunge: “Dopo le parrocchie siamo pronti a fare le vaccinazioni in estate anche negli stabilimenti balneari, naturalmente d’intesa con la federazione interessata ed il consenso dei titolari. Ma lo possiamo fare appena avremo i vaccini”.