Caltanissetta, Cittadella della Carità ancora chiusa: decisione sofferta ma necessaria

Da ormai un anno la Cittadella della Carità della Diocesi di Caltanissetta ha chiuso i suoi ambulatori e, ancora, non ci sono previsioni per la riapertura.

Una decisione sofferta ma ritenuta necessaria per proteggere la salute e il benessere di tutte le persone che transitavano dagli ambulatori realizzati nel quartiere San Giovanni.

“Capiamo benissimo la situazione che stanno vivendo tutte le persone che si affidavano al nostro supporto e a quello dei medici professionisti che, volontariamente, prestavano servizio gratuito nel nostro centro – ha spiegato il Direttore della Struttura Padre Quattrocchi -. Le famiglie continuano a chiamarci anche perché, con il lockdown, è ancora più difficile ottenere una prenotazione per una visita medica. Noi possiamo dare solo qualche parola di conforto. Purtroppo non è stato un abbandono consapevole e non è una decisione che dipende dalla nostra volontà”. La Pandemia, infatti, non accenna a concludersi e non può essere data alcuna previsione di riapertura.

“Aspettiamo l’evoluzione della curva dei contagi del Covid. Mi auguro che il vaccino possa risolvere la situazione sanitaria – ha proseguito Padre Quattrocchi – e consentire a tutti noi di tornare alle attività che abbiamo lasciato in sospeso a marzo del 2020”.

Riaprire gli ambulatori, al momento, è troppo rischioso e non soltanto per l’assembramento che si verrebbe a creare nei piccoli locali sviluppati su due piani. “Non basta controllare la temperatura e indossare correttamente la mascherina. Alcune persone possono essere asintomatiche e, inconsapevolmente, diventare veicolo di contagio. Un rischio che non possiamo correre per il benessere di tutti. Siamo in attesa, noi siamo pronti a riaprire le nostre porte – ha concluso Padre Quattrocchi – perché non abbandoneremo mai l’idea di aiutare chi ha bisogno”.

La missione che ha spinto la Diocesi di Caltanissetta ad aprire il centro specialistico circa 20 anni fa, del resto, è stato quello di aiutare a mantenere salda la fede e la speranza. E quella, alla Cittadella della Carità, non si esaurirà mai.

Nella foto di copertina (scattata prima della Pandemia da Covid 19): il direttore della struttura Don Michele Quattrocchi e il direttore sanitario Gaetano Brancato