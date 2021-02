San Cataldo. Pubblicato l’avviso per l’assistenza a favore di disabili gravi.

SAN CATALDO. Il Comune di San Cataldo, comune capofila del Distretto socio sanitario n. 11, ha pubblicato l’avviso di assistenza integrata a favore di soggetti disabili gravi.

Il servizio A.D.I. è destinato a disabili gravi e a soggetti anziani in condizioni di non autosufficienza o ridotta autosufficienza temporanea o protratta, derivante da condizioni critiche del bisogno socio-sanitario o patologico e in particolare Anziani in condizioni di fragilità, nonché patologie geriatriche con limitazioni dell’autonomia; Pazienti in dimissione socio-sanitaria protetta da reparti ospedalieri, malati con patologie in fase terminale soggetti con temporanea inabilità; Anziani con disabilità, pluripatologie e patologie cronico-degenerative che determinano limitazione dell’autonomia; Soggetti con patologie oncologiche;  Pazienti in fase terminale non oncologici; Soggetti portatori di malattie neurologiche degenerative/progressive in fase avanzata (SLA, distrofia muscolare);  Soggetti con necessità di nutrizione artificiale; Soggetti con necessità di supporto ventilatorio invasivo; Soggetti in stato vegetativo e stato di minima coscienza.

Il Servizio è rivolto a massimo 8 beneficiari mensili, residenti nel Distretto n. 11, rientranti nel target di riferimento. La permanenza nel servizio è vincolata al mantenimento dei requisiti di ammissione: la sussistenza del bisogno sociale imprescindibile da quello sanitario ( il trovarsi in carico all’ADI sanitaria), condizione verificata mensilmente attraverso la conferma da parte dell’ADI del Distretto Sanitario di competenza distrettuale dell’erogazioni delle prestazioni sanitarie domiciliari .

La condizione di non autosufficienza, temporanea o protratta, potrà essere accertata da: – certificazione del medico di famiglia che attesti la non autosufficienza definita in maniera standardizzata mediante l’uso dell’apposita scala di valutazione (SVAMA); – Commissione Medica che attesti il riconoscimento della invalidità al 100% + Accompagnamento; – Riconoscimento della L. 104/92 in situazione di gravità.

L’accesso al servizio è comunque subordinato alla preventiva valutazione socio-sanitaria integrata. La valutazione viene effettuata da un team multi professionale (U.V.M.) in grado di leggere le esigenze dei soggetti che presentano situazioni problematiche complesse, con problematiche sanitarie non inscindibili da quelle sociali.

L’ammissione al servizio preclude la fruizione di qualsiasi altro servizio di assistenza domiciliare comunale o distrettuale se incompatibile: Modalità di accesso al servizio: Il servizio può essere richiesto dall’interessato od essere attivato su segnalazione di un familiare, del medico curante o da altri servizi presenti sul territorio distrettuale.

Le domande di ammissione al servizio dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza, utilizzando un apposito schema. Le domande di ammissione dovranno essere corredate da:  Certificazioni attestanti la non autosufficienza, sopra dettagliate;  Modello ISEE del nucleo familiare, in corso di validità;  Copia del documento di riconoscimento dell’anziano e del richiedente il beneficio. La tipologia delle prestazioni prevede Aiuto domestico (riordino ambiente e preparazione pasti); Igiene e cura della persona; – Lavanderia; – Disbrigo pratiche; Sostegno sociale; Somministrazione farmaci, misurazione dei parametri vitali. Prestazioni Sanitarie rese dall’ASP di competenza distrettuale – Assistenza medico specialistica: Geriatra, fisiatra, Cardiologo; – Assistenza infermieristica.

Per ogni beneficiario sono previste 13 ore mensili. Il servizio sarà reso attraverso il Sistema dell’Accreditamento, cioè attraverso la libera scelta, da parte del Referente Familiare/beneficiario, del Soggetto del Terzo Settore Accreditato nel Registro Unico Distrettuale, all’interno del “Catalogo dell’Offerta” , dove sono dettagliate le Ditte accreditate nonché le proposte ordinarie previste nel presente servizio e quelle migliorative offerte dalle medesime nella fase di accreditamento, “Progetto Qualità”.

Il servizio ha la durata di n. 12 mesi; per i beneficiari la durata è determinata dal maggior bisogno sociale e sanitario valutato mensilmente dall’Unità di Valutazione Multidimensionale, e comunque non inferiore ad n. 1 mensilità. Il monte ore mensile assegnato a ciascun beneficiario è di n° 28. L’articolazione settimanale andrà dal Lunedì al Sabato, all’interno della fascia oraria 8:00/20:00. Le prestazioni saranno rese, attraverso Operatori Socio Sanitari (OSS), da Organismi del Terzo Settore Accreditati.

Gli utenti sono ammessi al servizio indipendentemente alla condizione individuale e familiare del nucleo di appartenenza. In caso di esubero di richieste, rispetto alla disponibilità dei posti previsti, la priorità, nel caso di uguale bisogno socio-sanitario, verrà valuta dal Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza del beneficiario. L’accesso al servizio prevede l’eventuale compartecipazione al costo del medesimo da parte del beneficiario, sulla base della verifica della condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare.

Le istanze nella fase di primo avvio dovranno pervenire dal 03/02/2021 al 18/02/2021