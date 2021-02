San Cataldo. Nessun esubero di personale dipendente nell’Ente comunale.

SAN CATALDO. La Commissione straordinaria ha approvato il provvedimento con il quale ha preso atto che all’interno dell’ente comunale non si registrano per l’anno 2021 situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale.

La Commissione ha adottato tale provvedimento nella considerazione che, in base alla legge, tutte le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti, impegnando i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio Settore e sanzionando le amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo.

Nell’ambito del fabbisogno di personale anno 2021-2023, s’è così proceduto alla ricognizione del personale in soprannumero. Per i Comuni in dissesto, per il triennio 2020-2022), nella fascia demografica da 20.000 a 59.999 abitanti il rapporto medio dipendenti popolazione è di 1 ogni 152 abitanti. Il Comune di San Cataldo ha una popolazione di 21.764 abitanti. La dotazione organica del Comune prevede 142 posti complessivi. Il personale in servizio al 01/01/2021, è di 108 unità, di cui 103 a tempo indeterminato e 5 a tempo determinato a fronte del limite fissato pari a 142 dipendenti.

Pertanto, l’Ente non presenta situazioni dì esuberi/eccedenza di personale. La Commissione straordinaria ha preso atto che non risultano per l’anno 2021 situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale. L’ente comunale, pertanto, non dovrà attivare, nel corso del 2021, le procedure previste dalla legge.