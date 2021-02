San Cataldo. La Commissione straordinaria aderisce al progetto “Sport nei Parchi”.

SAN CATALDO. La Commissione straordinaria ha aderito al progetto “Sport nei Parchi”. Si tratta di un percorso progettuale avviato a seguito del protocollo d’intesa siglato da Sport e Salute S.p.A. e Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) con il quale hanno convenuto di predisporre un Piano d’azione per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani.

Il tutto con l’obiettivo prioritario di promuovere in favore di tutti i Comuni italiani il progetto “Sport nei parchi”. Il Progetto in questione nasce anche in considerazione della particolare situazione sanitaria e delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno costretto alla chiusura palestre e centri sportivi e hanno generato una grande richiesta di spazi all’aperto per la ripresa delle attività sportive in sicurezza.

L’interesse prioritario dei promotori è quello di realizzare forme di collaborazione istituzionale tese alla promozione dello sport, allo sviluppo e alla diffusione della pratica sportiva sui territori comunali, in modalità conforme alle regole di contrasto alla diffusione del Covid-19, attraverso l’acquisizione di candidature da parte dei Comuni interessati alla realizzazione del “Progetto”.

Sono stati i componenti dell’ex “Consulta Giovanile” ad invitare la Commissione Straordinaria a partecipare al progetto/bando nazionale concordando con gli uffici preposti la “proposta progettuale”. Il Comune di San Cataldo vuole perseguire l’obiettivo di promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le Associazioni e Società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) operanti sul territorio, e la realizzazione di sinergie di scopo tra le stesse ASD/SSD ,che vadano anche oltre il periodo di emergenza , per l’utilizzo di aree verdi comunali.

La Commissione Straordinaria ha inteso aderire alla Linea di intervento 1 – Installazione di nuove attrezzature, in cofinanziamento al 50% con i Comuni optando, inoltre tra i tre modelli previsti dall’avviso pubblico al ”Modello Progettuale Medium”- Dimensioni Area 200 mq comprendente: un circuito corpo libero medium( per almeno 5 utilizzatori in contemporanea), sei macchine, anche polivalenti, per l’allenamento isotonico, cardio, anche per diversamente abili e bambini per il quale è previsto un costo complessivo, comprensivo di fornitura, trasporto, installazione e personalizzazione pari 20.000 euro di cui solo il 50%,in caso di accoglimento, a carico del Comune di San Cataldo.

L’area individuata è la “Villa Comunale” sita in San Cataldo, Via Trieste. In caso di approvazione del progetto, sarà dato mandato al Settore 2^- Servizio 2^-Informatico e Sport-, di pubblicare apposita manifestazione d’interesse per le Associazioni ASD/SSD sportive interessate a gestire l’area. Il Comune si impegna a cofinanziare l’opera per 10 mila euro.