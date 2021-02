San Cataldo. Il maestro Capizzi: “Bisogna che San Cataldo ritorni allo splendore di un tempo”.

SAN CATALDO. Raimondo Capizzi, noto ed apprezzato maestro di musica, ha inteso dire la sua sull’esigenza che San Cataldo rinasca sul piano culturale.

In particolare ha rimarcato: “San Cataldo è cambiata tanto in questi ultimi anni, vedo tanta rassegnazione nei volti di alcuni miei concittadini, di associazioni, di compagnie teatrali. Sì, diamo pure la colpa alla pandemia che ci ha devastato, ma sappiamo bene che sono un po’ di anni che la “pazzia” che ci contraddistingue è andata scemandosi (e questo non è dovuto al covid). Ricordo anni di vero splendore, durante i quali il nostro Teatro Marconi era centro musicale e culturale della Città (saggi di Danza, Concerti, Rassegne, Mostre, Conferenze); ricordo Piazza Calvario gremita di gente per assistere a rappresentazioni teatrali o concerti (ricordo nel 2016 quello di fine estate con oltre 2.000 presenze); Insomma tanta voglia di ideare e innovare”.

Capizzi ha poi ribadito: “E’ tempo che San Cataldo ritorni a splendere per come merita. Mi onoro di rappresentare 3 associazioni che hanno continuato ad investire su San Cataldo nonostante le tante difficoltà grazie anche alla personale ed amichevole collaborazione con le più alte istituzioni locali quale la Prefettura di Caltanissetta, piuttosto che l’Assemblea Regionale Siciliana o l’assessorato Beni Culturali della Regione Sicilia, realizzando per esempio per la prima volta dopo decenni in Centro Sicilia, l’Opera lirica Cavalleria Rusticana che ha richiamato centinaia di appassionati da tutta la Sicilia registrando il sold out; continuando, non solo, a realizzare i tradizionali concerti di Fine Estate e quello di Natale per 8 edizioni consecutive. Credo che San Cataldo meriti ancora tanto, meriti attenzione su tutti i settori. Io faccio il possibile per quello della cultura e dell’indotto che crea, ma serve tanto aiuto. Sono sicuro che arriverà il tempo della sua rinascita.”

Raimondo Capizzi, giovane maestro sancataldese, da più di 8 anni investe sulla musica del Centro Sicilia ed in particolare su San Cataldo. Nel 2013 ha fondato, proprio a San Cataldo, laGOS (che oggi risulta essere l’unica orchestra ad organico stabile del Centro e sud Sicilia), portando in scena concerti ed eventi unici con lo scopo di avvicinare il pubblico all’abitudine di supportare un certo tipo di musica che ha come protagonisti i giovani. Dal 2013 ad oggi sono stati organizzati a San Cataldo eventi targati “laGOS” che hanno visto la partecipazione di artisti dei programmi Mediaset quali Tu si que Vales, Amici, Italia’s got Talent; e Rai quale Ti lascio una canzone, tutti a supporto dell’orchestra.