San Cataldo. Conferito dalla Commissione straordinaria nuovo incarico di consulente esterno.

SAN CATALDO. La Commissione straordinaria ha conferito un incarico di consulente esterno ad un esperto con compiti in materia di lavori pubblici e ambiente. L’incarico lo ha conferito al luogotenente in quiescenza Carmelo Rodolfo Zimarmani.

Quest’ultimo aveva comunicato in precedenza alla Commissione Straordinaria la disponibilità ad assumere eventuale incarico. A seguito della disamina del curriculum presentato, la Commissione ha verificato che lo stesso possieda profilo e competenze specifiche per poter assumere l’incarico di esperto a cui affidare la verifica dello stato di avanzamento e attuazione del programma di priorità stabiliti dalla Commissione Straordinaria in materia di lavori pubblici e ambiente.

L’incarico verrà svolto a “titolo gratuito”. La Commissione ha acquisito la disponibilità dello stesso Carmelo Rodolfo Zimarmani al quale è stato dunque conferito, sino alla data di cessazione del mandato della stessa Commissione Straordinaria, l’incarico di Consulente esterno/Esperto con compiti di verifica dello stato di avanzamento, attuazione programma di priorità stabiliti dalla Commissione Straordinaria in materia di lavori pubblici e ambiente. Al Consulente incaricato spetterà il rimborso delle sole spese vive debitamente documentate.