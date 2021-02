San Cataldo. Commozione e cordoglio in Città per l’improvvisa scomparsa di padre Samuele Salis.

SAN CATALDO. Ha destato profonda commozione a San Cataldo l’avvenuta scomparsa, questa notte, di padre Samuele Salis, parroco della parrocchia santuario Santa Maria delle Grazie alla Mercede.

Padre Samuele era molto conosciuto ed apprezzato in Città per la sua opera pastorale instancabile che lo aveva portato ad essere sempre in prima linea nel quotidiano impegno spirituale al servizio della comunità sancataldese. La triste notizia è giunta nella notte ed ha certamente colto tutti impreparati.

Le Comunità Religiose dei Salesiani di Don Bosco e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, la Famiglia Salesiana tutta si sono unite alla preghiera dei Padri Mercedari di San Cataldo per l’anima di Padre Samuele Salis che il Signore ha prematuramente chiamato a Sé. Anche la Chiesa Madre s’è unita alla preghiera per la scomparsa di padre Samuele.

Padre Samuele era di Alghero, aveva frequentato il Liceo Classico Luigi Manno, e aveva anche studiato filosofia e teologia presso la Pontificia Università Gregoriana. Tanti i messaggi sui social da parte di fedeli per la sua scomparsa.