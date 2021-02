San Cataldo. Cittadinanza Attiva segnala presenza di topi in Città.

SAN CATALDO. Cittadinanza Attiva ha presentato una segnalazione alla Commissione straordinaria in merito alla presenza di topi in Città. In una nota Cittadinanza Attiva ha rilevato che sono state “Tantissime le segnalazioni dei cittadini sancataldesi sulla presenza di topi in città. Ad essere particolarmente colpite sono diverse vie del centro e delle periferie”.

Secondo Cittadinanza Attiva: “Il problema, vista la mancanza di interventi cadenzati ed un efficiente monitoraggio, appare sottovalutato da chi di competenza. La presenza di topi in città rappresenta però, una minaccia igienico-sanitaria da non minimizzare”.

Infine, Cittadinanza Attiva ha annunciato di aver presentato al Comune un suo piano di lotta contro i roditori, nonché un efficace progetto di monitoraggio della popolazione murina.