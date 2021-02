San Cataldo. Approvata dalla Commissione straordinaria quantificazione somme non soggette a pignoramento.

SAN CATALDO. La commissione straordinaria ha deliberato la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata per il primo semestre 2021.

Si tratta di un passaggio tecnico che viene messo a punto sulla base delle somme necessarie per il pagamento dei servizi essenziali che non possono essere, in questo primo semestre del 2021, sottoposte ad eventuali pignoramenti.

In particolare ci sono quelle per il pagamento delle retribuzioni del personale e dei conseguenti oneri previdenziali, le rate dei mutui, i fondi per ufficio elettorale, anagrafe e stato civile, quelli connessi all’ufficio tecnico comunale, quelli di polizia amministrativa e locale, quelli connessi all’istruzione primaria e secondaria, quelli per i servizi necroscopici e cimiteriali, di viabilità e illuminazione pubblica, di igiene ambientale. Il tutto per un totale complessivo che ammonta a 6.387.557,28 euro.