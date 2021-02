San Cataldo. Appello del Meetup Cittadinanza Attiva a partecipare alla stesura del programma elettorale.

SAN CATALDO. Un invito a tutti i sancataldesi, in vista delle prossime elezioni amministrative, a partecipare attraverso tutti i canali social del Meetup Cittadinanza Attiva a contribuire al programma elettorale della Città di San Cataldo.

E’ quello che ha fatto il Meetup Cittadinanza Attiva lanciando un appello a tutti i cittadini sancataldesi per la stesura del programma partecipato. “Si tratta – ha spiegato in una nota – di un progetto collettivo condiviso che mira a coinvolgere indistintamente tutta la popolazione per valorizzare e realizzare progetti e idee, che siano il più possibile corrispondenti alle reali necessità del territorio e delle persone che lo abitano, affinchè la gestione della cosa pubblica possa corrispondere alle esigenze del cittadino”.

Il Meetup ha concluso: “Per le vostre idee e progetti e per la stesura del programma politico, potete scrivere alla casella di posta di Cittadinanza Attiva su Facebook ed Instagram”.