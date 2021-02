Italia, Covid: in rsa positivi due ospiti vaccinati 2/a dose

Due anziani ospiti della rsa Bottai a Colle Val d’Elsa (Siena), entrambi gia’ vaccinati con anche la seconda dose, sono risultati positivi al Covid nell’ambito di controlli effettuati nella struttura, gestita dalla Fondazione Territori sociali altavaldelsa,. E’ risultato positivo anche uno degli operatori sanitari della residenza sanitaria: non e’ stato specificato se l’addetto e’ stato vaccinato, si spiega dalla struttura, per motivi di privacy. Gli ospiti della rsa, complessivamente 54 suddividi in piu’ nuclei separati tra loro, “hanno tutti ricevuto – si legge invece nella nota della residenza sanitaria -, la seconda dose del vaccino il 26 gennaio.

Ne risulta, dunque, una copertura ormai completa, che farebbe presumere sintomi e progressione della malattia estremamente limitati”. “La situazione e’ sotto controllo – sottolinea il presidente della Fondazione Alessandro Donati -. Abbiamo gia’ attivato la procedura di sicurezza Covid” e i “responsabili della struttura sono costantemente in contatto con i parenti degli ospiti per aggiornarli sulla situazione.

Il protocollo attuale, data la copertura vaccinale, non prevede uno screening completo degli ospiti. Tuttavia campioni di sangue degli ospiti presenti nel nucleo coinvolto sono stati inviati nel laboratorio di Arezzo per la verifica della siero conversione post vaccinale, che fornisce un’indicazione precisa sul livello della copertura anticorpale dei soggetti vaccinati”.