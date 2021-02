Diocesi di Caltanissetta, Festa dei Fidanzati: gli eventi del 14 febbraio

“Camminiamo con gioia…alla luce della Parola”. Questo il tema della Festa dei Fidanzati che, come è ormai consuetudine, si celebra nella Diocesi nissena il 14 febbraio e che quest’anno, per le ovvie ragioni legate al perdurare della pandemia, si svolgerà in maniera decentrata nelle parrocchie.

L’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare, diretto da Lia e Luigi Bellomo, assistente spirituale don Rino Dello Spedale Alongi, con il contributo di una riflessione del Vescovo Mons. Mario Russotto, ha realizzato un video dedicato e indirizzato ai fidanzati delle parrocchie e a tutti coloro che frequentano i percorsi dell’Anello della Fede, formazione al matrimonio cristiano.

In ogni parrocchia sarà possibile organizzare l’incontro-festa con i fidanzati, offrendo a loro la possibilità di riflettere e confrontarsi sul tema indicato, a partire dal video che sarà distribuito. È anche un modo di sostenere coloro che si spendono in questo impegno pastorale di cura-accompagnamento-vicinanza nei confronti dei fidanzati che si preparano a vivere la grande sfida del matrimonio cristiano.

L’attenzione alle famiglie, anche quelle in formazione, icona della identità relazionale di cui si nutre la visione dell’ecologia integrale, è una costante che qualifica l’azione pastorale diocesana, così come la cura dei giovani, nei diversi momenti della loro esperienza di vita.

Il percorso congiunto dei due Uffici diocesani di Pastorale familiare e Giovanile, iniziato con le Lectio di Avvento, culminerà come ogni anno nell’incontro IGF (Insieme Giovani e Famiglie) nelle modalità che sarà possibile realizzare.