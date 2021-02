Caltanissetta, CCIAA: mercoledì formazione gratuita su Twitter e LinkedIn

Prosegue la formazione gratuita promossa dalla Camera di Commercio di Caltanissetta con i seminari di “Eccellenze in digitale”.

Mercoledì 10 febbraio 2021, alle ore 15.00, attraverso la piattaforma Google, si potranno scoprire le potenzialità e i benefici legati a Twitter e LinkedIn.

I due Social Network, meno conosciuti rispetto ai colossi di massa Facebook, Instagram o WhatsApp, in realtà, sono indispensabili per far aumentare la credibilità e la rete di contatti di un professionista o imprenditore.

Twitter, con i suoi brevi “cinguettii”, consente di far crescere la visibilità di un personaggio pubblico o di un’azienda. Un’occasione per diventare un influencer qualificato nel proprio settore di appartenenza.

LinkedIn, considerato “di nicchia”, in realtà serve come opportunità di incontro con target qualificato consentendo di selezionare stakeholders, colleghi, collaboratori o potenziali clienti.

“La competenza non si trasforma in successo imprenditoriale se non si attivano i giusti canali di promozione – ha sottolineato la Commissaria Straordinaria della Camera di Commercio Giovanna Candura -. I webinar di formazione, organizzati per tutti gli imprenditori, professionisti o aspiranti tali servono per far capire come il mondo digitale amplia la rete di contatti e consente di raggiungere concrete opportunità di lavoro. Cogliere la trasformazione del mondo professionale, dunque, è un imperativo al quale nessuna persona può rinunciare”.

Per partecipare al webinar sarà necessario soltanto compilare il Modulo di registrazione presente sul portale https://www.cameracommercio.cl.it/progetti/eccellenze-in-digitale-progetto-di-unioncamere-e-google/

La mail di risposta conterrà il link di accesso alla stanza virtuale da copiare sulla barra degli indirizzi del proprio motore di ricerca.

La Camera di Commercio di Caltanissetta, inoltre, supporta le aziende con un check-up gratuito utile a verificare l’aderenza con gli obiettivi preposti da Impresa 4.0 e accertarsi di avere un’efficace presenza digitale.

Per chi fosse interessato a questo servizio può richiedere un appuntamento telefonico o in presenza allo sportello del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio nella sede di corso Emanuele a Caltanissetta.

Basterà inviare una mail a segreteria.generale@cl.camcom.it indicando il nome, cognome, ragione sociale e numero di telefono del referente che dovrà essere ricontattato.

Per restare aggiornati sulle iniziative promosse dalla Camera di Commercio di Caltanissetta relativamente ai progetti di Eccellenze in digitale e Punto Impresa digitale è possibile consultare il sito internet https://www.cameracommercio.cl.it/ o la pagina social https://www.facebook.com/pid.caltanissetta