San Cataldo. Screening di tamponi rapidi per alunni e docenti al 1° Circolo.

La Dirigente scolastica del 1° Circolo Prof.ssa Rossana D’Orsi di San Cataldo ha reso noto che l’ASP di Caltanissetta, a partire dalle ore 8,00 di lunedì 18 gennaio effettuerà uno screening con tampone rapido a tutti gli alunni della scuola primaria ed al personale del Primo Circolo di San Cataldo.

Lo screening, volontario, sarà effettuato prima dell’ingresso in classe nei locali Ex Mensa del Plesso Cristo Re. Gli alunni dovranno essere accompagnati da un genitore, il quale dovrà consegnare il consenso informativo allegato alla presente comunicazione.

I genitori aspetteranno il loro turno all’esterno del cancello, in ordine di arrivo, il personale della scuola regolerà gli ingressi. Finito il tampone, gli alunni si recheranno in classe per l’inizio delle lezioni. Lo screening si svolgerà con la seguente scansione oraria: 8.00/8.30 docenti e personale della scuola. 8.30/9.00 classi prime. 9.00/9.30 classi seconde. 9.30/10.00 classi terze. 10.00/10.30 classi quarte. 10.30/11.00 classi quinte. Per ogni classe, le lezioni inizieranno all’ora di conclusione dello screening”.