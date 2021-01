San Cataldo. Partito il progetto per il rilancio del decoro del verde pubblico a Pizzo Carano – Sant’Anna.

SAN CATALDO. E’ partito in anticipo il Progetto che rilancia il decoro del verde pubblico nel quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna. Lo ha annunciato il presidente del comitato di quartiere Vincenzo Siracusa.

“Sono orgoglioso, nel vedere il quartiere, al primo posto in città per ordine, sicurezza, vivibilità, gradimento. Qualcuno ha detto, ma tanto è giovane cosa può darci a 25 anni. Dare risposte al ruolo che ricopro, questo ho fatto. Questo continuerò a fare fino all’ultimo giorno di mandato che tra qualche mese arriverà”.

Il presidente ha ringraziato la ditta Aldo Scalzo per l’impegno generoso che lo vedrà protagonista anche nelle prossime settimane per la zona di Via Aldo Moro- Via Pizzo Carano. “Siamo partiti dalla Villetta di Via G. Dalla Chiesa che dopo anni ritorna ad essere fruibile al quartiere”, ha concluso Siracusa. (foto Comitato di quartiere Pizzo Carano – Sant’Anna).