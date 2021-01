San Cataldo. M5S e Collettivo Letizia: “Attivare procedure di erogazione dei buoni spesa con criteri meno stringenti”.

SAN CATALDO. Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa del Meetup San Cataldo 5 Stelle e di Collettivo Letizia sull’attivazione delle procedure per l’erogazione dei buoni spesa da parte del Comune.

“Il Meetup San Cataldo 5 Stelle e il Collettivo Letizia apprendono, dall’Albo Pretorio del Comune, che successivamente alla nostra istanza inviata il 29 dicembre è stata pubblicata il 31 dicembre la Determina del settore 2 – Politiche Sociali n° 1455 del 31/12/2020 con oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentare – dl 23 novembre n. 154/2020 – assunzione accertamento e impegno di spesa per attivazione procedure per erogazione buoni spesa”

Gianfranco Cammarata di Collettivo Letizia “Siamo lieti di questa notizia perché con tale determina si avvia l’iter, come da noi richiesto, per la distribuzione di buoni spesa Nazionali per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità in favore di cittadini in condizioni economiche e sociali di assoluto bisogno, che si sono venute a determinare in conseguenza della situazione di emergenza provocata dalla pandemia del Covid-19.”

Adriano Bella del Meetup San Cataldo 5 Stelle “Vogliamo ricordare che la distribuzione dei buoni spesa nazionali, a differenza di quelli regionali, avranno criteri meno stringenti e ci auguriamo che a differenza della distribuzione effettuata nella primavera scorsa, questa volta vi sia una più accurata programmazione dei criteri di assegnazione e una più attenta e meticolosa salvaguardia della privacy dei cittadini che presenteranno la richiesta.”