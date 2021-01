San Cataldo. La pagina Facebook della Chiesa Madre supera i 10 mila “mi piace”.

SAN CATALDO. La pagina Facebook della Chiesa Madre – Arcipretura di San Cataldo ha superato i 10000 “mi piace”, cioè più di diecimila persone ogni giorno la seguono.

“Si tratta di un bel traguardo – ha rilevato in una nota l’arciprete don Biagio Biancheri – ottenuto in poco tempo, del quale ringraziamo prima di tutto i sancataldesi residenti nella nostra Città e quanti vivono in altre regioni d’Italia e nel resto del mondo. Ogni giorno riceviamo attestati di stima e di ringraziamento per il lavoro di informazione che vede impegnati diversi operatori per la gestione di tutti i canali social dell’Arcipretura”. I mezzi di comunicazione sociale sono, come ha affermato il Concilio Vaticano II, “meravigliose invenzioni tecniche” che pur facendo già molto per soddisfare le necessità umane, possono fare ancora di più.