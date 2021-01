San Cataldo. Il M5S chiede al Comune di partecipare al bando per l’innovazione tecnologica.

SAN CATALDO. Il M5S ha fatto richiesta al Comune di partecipazione all’avviso pubblico per l’assegnazione dei fondi ai comuni italiani per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Sul sito della società PagoPA S.p.A è stato pubblicato l’avviso pubblico per assegnare i contributi alle amministrazioni comunali per:

rendere accessibili i propri servizi attraverso il sistema SPID;

portare a completamento il processo di migrazione dei propri servizi di incasso verso la piattaforma pagoPA;

rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l’App IO.

Lo scopo è promuovere la diffusione delle piattaforme abilitanti Spid, pagoPA e dell’App IO, semplificare il rapporto tra il cittadino e la Pubblica amministrazione. La Referente del Meetup San Cataldo 5 Stelle Rosaria Mangione, al riguardo, ha sottolineato: “Per questo abbiamo inviato alla Commissione Straordinaria, al Segretario Generale e al Responsabile del 1° Settore “Amministrazione Generale – Servizi Demografici ed Informatici una richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’assegnazione dei fondi ai Comuni Italiani per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, affinché possano richiedere i contributi del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione oggetto dell’Avviso pubblico.

Per accedere al Fondo dovranno presentare una domanda di adesione entro il 15 gennaio 2021 tramite l’apposita procedura online. Possono richiedere il contributo tutti i Comuni Italiani che, come previsto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (OL n. 76/2020), devono effettuare o completare la migrazione alla piattaforma PagoPA, l’adesione al sistema SPID e l’Integrazione all’App IO, fatta eccezione per i Comuni che sono ricompresi in accordi Regionali con finalità analoghe a quelle Individuate dall’Avviso Pubblico.”