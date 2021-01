San Cataldo. Gli anziani della casa di riposo Madre Teresa donano loro creazioni ai “Nipotini sancataldesi” autori delle lettere natalizie.

SAN CATALDO. Il gruppo San Cataldo Ripartiamo Insieme e l’associazione Un gesto per un sorriso sono stati invitati per andare a ritirare dei pensierni realizzati dagli anziani della Casa Di Riposo Madre Teresa come segno di ringraziamento per i doni ricevuti dai bambini Sancataldesi tramite l’iniziativa “Nipotini Sancataldesi”.

“Questa bellissima collaborazione con l’Associazione “Un Gesto per un sorriso” di Michele Falzone e Floriana Lauricella sta permettendo di donare un sorriso a grandi e piccini” – ha sottolineato Claudio Lipari di San Cataldo Rpartiamo Insieme.

C’è da dire che le creazioni degli anziani saranno donate ai bambini che hanno scritto una tenera letterina ai loro “Nonnini” per stargli vicino in questo periodo triste di pandemia. Lo stesso Claudio Lipari ha ringraziato Gaetano Guarneri e Luca Guarneri “per la grande disponibilità che hanno dimostrato al popolo Sancataldese nel periodo di pandemia tramite molte donazioni di alimenti e di locali messi a disposizione come magazzino”.