San Cataldo. Eletto dall’assemblea online del Meetup Cittadinanza Attiva il nuovo direttorio.

SAN CATALDO. Si è tenuta l’assemblea online degli attivisti del Meetup Cittadinanza Attiva per discutere del rinnovo del direttorio. I presenti hanno così eletto: Marco Iacona Portavoce del Meetup, Bernardette Arcarese segretaria, Salvatore Nicotra Garante, Federica Marchese e Jody Amico rappresentanti giovanili del Meetup, infine Salvatore Tumminelli, Cataldo Rollo e David Alù consiglieri del Direttorio.

Marco Iacona ha rimarcato: “Essere portavoce in questo momento di profonda incertezza dovuta alla pandemia, nonchè al dissesto economico e lo scioglimento del comune mi spronerà a fare ancora meglio e a dare il massimo ancora una volta. In questi mesi mi sono dedicato insieme al gruppo, alla costruzione di un progetto che sia vicino ai cittadini e a tutte le fasce di età, consci del profondo disagio che questa immane crisi sanitaria ha provocato nei cittadini tutti. Spero che attraverso il nostro attivismo quotidiano si possa costruire un futuro migliore, ma soprattutto un futuro costruito insieme alla cittadinanza ed a tutte le forze politiche e sociali che vorranno cambiare e migliorare San Cataldo. Sono onorato di ricoprire nuovamente questa carica e spero di potere continuare quanto fatto in questi anni di attivismo”.

Bernardette Arcarese ha così commentato la propria elezione: “abbiamo la volontà di essere presenti insieme alla cittadinanza e per la cittadinanza alle prossime elezioni amministrative che avranno luogo a San Cataldo, portando avanti un programma elettorale degno dei valori e degli ideali del Movimento 5 Stelle. Il Comune di San Cataldo versa in condizioni pessime, come è noto stiamo vivendo un commissariamento dovuto allo scioglimento per mafia nonché un commissariamento per dissesto finanziario. Inoltre la carenza di personale dell’Ente e l’impossibilità di assumere nuovi dipendenti aggrava ancora di più l’aspetto amministrativo e burocratico. La pandemia ancora in corso fa prospettare per il nostro comune ulteriori danni all’economia cittadina oltre che sanitaria.

La città necessita dunque di tanto lavoro e molto impegno da parte di tutti, non solo del nostro gruppo, ma anche da quella parte politica, civile e sociale che vuole un vero cambio di rotta. Da qui sorge la volontà di condividere insieme ad altri componenti del tessuto politico e sociale sancataldese, un nuovo progetto di Governo, un programma condiviso e di responsabilità, che racchiuda in sè un cambio culturale e di discontinuità con il passato. Se non ci saranno i presupposti per tutto ciò, siamo disposti a concorrere responsabilmente anche da soli. Ad ogni modo ci sentiamo maturi per governare la Città”.

Federica Marchese/Jody Amico hanno rilevato: “siamo onorate di essere i rappresentanti delle giovani stelle, il movimento giovanile di cittadinanza attiva che persegue gli ideali del M5S. Abbiamo a cuore la nostra città ed abbiamo un progetto di politiche giovanili da attuare nei prossimi anni, cioè il turismo musicale, riappropriarci degli spazi subito dopo la pandemia è fondamentale, infatti intendiamo attivare un nuovo fermento turistico coinvolgendo il pubblico le associazioni e gli esercenti. Questo progetto ha la finalità di dare ristoro alle tante attività coinvolte, nonché creare nuova occupazione ed evitare lo spopolamento giovanile e fare accrescere il PIL della Città”.