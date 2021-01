San Cataldo. Bilancio social 2020 ricco di soddisfazioni per la Chiesa Madre.

SAN CATALDO. Tempo di bilanci per il 2020 appena trascorso per l’attività dei canali social della Chiesa Madre. In particolare, nel 2020 che si è appena concluso sono state più di 8.800 le persone che hanno seguito i canali social della Chiesa Madre.

Attualmente la Chiesa Madre è presente su Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube e sul sito: www.madrice.it con utenti collegati da ogni parte del mondo. Nel 2020 le dirette video per celebrazioni ed eventi sulla pagina Facebook sono state 96 con circa 152.958 visualizzazioni.

Dal 20 dicembre 2020 è stato attivato un nuovo servizio di messaggistica WhatsApp raggiungibile sul numero (+39) 3500213391 (operativo h24 7/7). È sempre attiva la messaggistica su tutti i canali social e anche attraverso l’indirizzo e-mail: info@madrice.it.