Incidente in A4: una vittima carbonizzata, due feriti

È di una vittima e di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto alle 18 circa, in autostrada A4, un chilometro prima dell’uscita di Montebello, in provincia di Vicenza, in direzione Venezia. Due auto si sono tamponate e hanno preso fuoco: il conducente e la passeggera di uno dei mezzi sono riusciti a mettersi in salvo, riportando solo ferite lievi, mentre non c’è stato scampo per la persona al volante dell’altra vettura, morta carbonizzata. Una terza vettura è stata coinvolta di striscio. Il personale del Suem ha assistito i due feriti e trasferito la donna in ospedale. Sul posto, i vigili dl fuoco, la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.