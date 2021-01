Covid. Positivi escono in auto. Nel catanese denunciati padre e figlio.

I Carabinieri di Castel di Iudica hanno denunciato padre e figlio, rispettivamente di 40 e 17 anni in quanto ritenuti responsabili di violazione della quarantena per i soggetti posti in isolamento dall’Autorità Sanitaria perché positivi al covid-19.

La denuncia è avvenuta nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo delle norme imposte atte a contrastare il diffondersi del coronavirus, i militari, sapendo della positività del 40enne, hanno verificato se lo stesso stesse rispettando l’obbligo di permanenza nella propria abitazione.

Vincolo che è stato disatteso in quanto l’uomo, insieme al figlio minorenne, anch’egli positivo al virus, era uscito in macchina, come accertato dai carabinieri che lo hanno visto rincasare.