Covid. Passeggera di un volo aereo rifiuta di indossare la mascherina. Condannata.

Rifiuta di indossare la mascherina, viene riportata indietro, processata e condannata. E’ quanto accaduto nel volo Malta-Catania decollato dall’aeroporto internazionale di Luqa e costretto a rientrare perché una passeggera s’è rifiutata di indossare la mascherina nonostante i ripetuti richiami dell’equipaggio, compreso l’avviso che sarebbe stata consegnata alla polizia.

Stando a quanto riportato da Times of Malta, la 24enne negazionista, cittadina italiana residente in Bulgaria, ha continuato a rifiutare la mascherina anche quando gli è stato fatto presente il rischio che imponeva sugli altri passeggeri e l’equipaggio. Al comandante del volo Air Malt, pertanto, non è rimasto che far ritorno a Luqa dove la passeggera è stata sbarcata e consegnata alle forze dell’ordine.

Arrestata e tradotta in tribunale, dove ha ammesso di aver disobbedito agli ordini dell’equipaggio, è stata condannata a sei mesi, con condizionale di due anni.